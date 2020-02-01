uTorrent скачать бесплатно на русском языке

Cкачать uTorrent для Windows

Версия: 3.5.5 (build 45798)
Лицензия: Бесплатная
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Разработчик: BitTorrent, Inc.
Страна разработчика: США
Cистема: Windows: XP, 7, 8, 10
Язык интерфейса : Русский
Дата релиза: 04.09.2020
Автор:Людвиг Стригеус

Cкачать uTorrent для Android

Скачать uTorrent
для Android Google Play
Версия: 6.5.7
Лицензия: Бесплатная
Рейтинг:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
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Разработчик: BitTorrent, Inc.
Страна разработчика: США
Cистема: Android: 2.0 и выше
Язык интерфейса : Русский
Дата релиза: 06.01.2020
Автор:Людвиг Стригеус

Обзор uTorrent

Один из самых популярных в мире торрент-клиентов, выбор миллионов пользователей! Утилита позволяет загружать торрент-файлы с различных ресурсов, включает встроенный каталог медиаконтента, может открывать Magnet-ссылки и воспроизводить видеофайлы в момент их загрузки.

В программе предусмотрены возможности для установки приоритетов и управления скоростью скачивания каждого файла. Работать с торрентами можно не только на компьютере под управлением Windows XP, 7, 8 или Windows 10, но и на телефонах или планшетах Андроид. Скачать uTorrent можно практически на любом языке, включая русский.

Специализированный клиент, служит для обмена файлами по Bittorrent-протоколу. Программа позволяет работать с любыми по объему объектами, регулировать приоритеты и скорость скачивания, искать контент не выходя из интерфейса и даже просматривать видео в момент загрузки. Особого внимания заслуживает возможность дистанционного управления – после авторизации вы можете удаленно управлять утилитой с помощью Web-интерфейса или специального мобильного приложения.

Вы можете выбрать удобную версию программы – от полностью бесплатного классического клиента с полноценным набором инструментов для управления загрузками до многофункциональной версии приложения с интегрированными инструментами для конвертации файлов, защиты от вирусов и сохранения анонимности в Сети.

Интересные факты о программе торрент

  • Программа написана на языке C++
  • Современные версии клиента продолжают поддерживать Windows XP
  • Первая версия клиента вышла в 2005 году
  • В одной из версий клиента был обнаружен вирус-майнер. Но не стоит беспокоиться, все версии, представленные у нас на сайте, полностью безопасны
  • Греческая буква «μ» в названии утилиты равносильна приставке «микро», что намекает на небольшой размер клиента
  • Если в интерфейсе пройти по пути «Справка» - «О программе uTorrent» и дважды кликнуть мышью на логотип программы, то будет проигран звук, являющийся визитной картой PlayStation
  • Если в этом же меню нажать клавишу «Т», запустится игра «Тетрис»

 

Особенности

  • Эталонный интерфейс

    Над программой работают с 2005 года и постоянно усовершенствуют юзабилити программы. Интерфейс очень функциональный и в тоже время очень простой

  • Регулировка скорости загрузки

    Позволяет управлять скоростью загрузки и выгрузки файлов. Изначально программа настроена на максимальную скорость передачи файлов. Регулировка поможет сбалансировать этот процесс для комфортной работы и других программ.

  • Дистанционное управление

    Управление загрузками вдали от компьютера с Мю торрент стали более доступными. По дороге домой можно поставить фильм загрузку, чтобы по прибытию не тратить на это время.

  • Интегрированный медиаплеер

    Просматривать загруженные видео файлы можно прямо из интерфейса uTorrent. Начать просмотр можно даже не докачав их до конца.

  • Рейтинг файлов

    Каждому загруженному файлу из сети можно поставить свой рейтинг и его увидят другие пользователи программы. Очень полезная функция, которая обеспечивает некую защиту, но и экономит время при выборе популярных торрентов.

  • Встроенный планировщик

    Планирование загрузки дает возможность разгрузить сеть в то время когда вы работаете за компьютером и полностью задействовать все ресурсы, когда ее никто не использует, например ночью.

Инструкции

Вопросы

Отзывы специалистов

µTorrent — самый популярный торрент-клиент, обладающий внушительным набором возможностей при образцовой компактности. Получив признание, был выкуплен разработчиком протокола, компанией BitTorrent.

К достоинствам можно отнести многопоточную загрузку файлов, распределение полосы пропускания, установку ограничения загрузки/раздачи, удаленное управление через web-интерфейс, а также среди нововведений появились такие полезные функции, как стриминг видео (предварительный просмотр скачиваемого материала) и наличие системы рейтингов и комментирования торрентов.

Перед вами самый популярный в мире BitTorrent-клиент программа. Установив, вы получите возможность быстро находить и также быстро скачивать давно ожидаемые или искомые фильмы, записи концертов, игры и даже программы. Зачастую, как только новый фильм, к примеру, появляется в Сети, он тут же оказывается и на торрент-трекерах.

Если вы ищете надежный, быстрый и легкий торрент-клиент , не смотрите дальше: uTorrent - это то, что вам нужно.

Отзывы пользователей

Отзывов: 50

  7. Спасибо, теперь могу скачивать магнет ссылки без проблем

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  16. получил последнюю рабочую версию, спасибо все работает

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  20. скачал, установил торрент, все работает спасибо что оправдали все ожидания, я доволен!

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  27. посоветуйте хороший фоторедактор из этих. Хочу создать торрент файл и нужно картинку отредактировать

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  29. Отличная статья , много чего умного и полезного для себя прочитала.

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  31. спасибо что дали наконец то возможность смотреть фильмы бесплатно!

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  32. Мне нравится что здесь встроенный поиск, и можно смотреть любые фильмы не заходя на торрент трекеры

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  33. все работает, скачать установил торрент клиент и закачка началась!

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    1. скорее всего вы находитесь под гостевой учетной записью

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    1. Вася не мели ерунду, хоть бы сам проверил. Очень много спама из-за этого не успеваем все вовремя просматривать. Хотя твой коммент тоже считается спамом 🙂

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  44. Использую торренты для закачки клипов и роликов. отлично все работает. Если конечно интернет есть

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