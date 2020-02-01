uTorrent скачать бесплатно на русском языке

Overclockers
|Версия:
|3.5.5 (build 45798)
|Лицензия:
|Бесплатная
|Рейтинг:
|Разработчик:
|BitTorrent, Inc.
|Страна разработчика:
|США
|Cистема:
|Windows: XP, 7, 8, 10
|Язык интерфейса :
|Русский
|Дата релиза:
|04.09.2020
|Автор:
|Людвиг Стригеус
|Версия:
|6.5.7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Рейтинг:
|Разработчик:
|BitTorrent, Inc.
|Страна разработчика:
|США
|Cистема:
|Android: 2.0 и выше
|Язык интерфейса :
|Русский
|Дата релиза:
|06.01.2020
|Автор:
|Людвиг Стригеус
Один из самых популярных в мире торрент-клиентов, выбор миллионов пользователей! Утилита позволяет загружать торрент-файлы с различных ресурсов, включает встроенный каталог медиаконтента, может открывать Magnet-ссылки и воспроизводить видеофайлы в момент их загрузки.
В программе предусмотрены возможности для установки приоритетов и управления скоростью скачивания каждого файла. Работать с торрентами можно не только на компьютере под управлением Windows XP, 7, 8 или Windows 10, но и на телефонах или планшетах Андроид. Скачать uTorrent можно практически на любом языке, включая русский.
Специализированный клиент, служит для обмена файлами по Bittorrent-протоколу. Программа позволяет работать с любыми по объему объектами, регулировать приоритеты и скорость скачивания, искать контент не выходя из интерфейса и даже просматривать видео в момент загрузки. Особого внимания заслуживает возможность дистанционного управления – после авторизации вы можете удаленно управлять утилитой с помощью Web-интерфейса или специального мобильного приложения.
Вы можете выбрать удобную версию программы – от полностью бесплатного классического клиента с полноценным набором инструментов для управления загрузками до многофункциональной версии приложения с интегрированными инструментами для конвертации файлов, защиты от вирусов и сохранения анонимности в Сети.
Над программой работают с 2005 года и постоянно усовершенствуют юзабилити программы. Интерфейс очень функциональный и в тоже время очень простой
Позволяет управлять скоростью загрузки и выгрузки файлов. Изначально программа настроена на максимальную скорость передачи файлов. Регулировка поможет сбалансировать этот процесс для комфортной работы и других программ.
Управление загрузками вдали от компьютера с Мю торрент стали более доступными. По дороге домой можно поставить фильм загрузку, чтобы по прибытию не тратить на это время.
Просматривать загруженные видео файлы можно прямо из интерфейса uTorrent. Начать просмотр можно даже не докачав их до конца.
Каждому загруженному файлу из сети можно поставить свой рейтинг и его увидят другие пользователи программы. Очень полезная функция, которая обеспечивает некую защиту, но и экономит время при выборе популярных торрентов.
Планирование загрузки дает возможность разгрузить сеть в то время когда вы работаете за компьютером и полностью задействовать все ресурсы, когда ее никто не использует, например ночью.
Как правильно удалить программу uTorrent чтобы на компьютере не остались записи и следы от ее.
Если вы собираетесь не просто скачивать файлы из интернета, а планируете делиться своими файлами с другими, то читайте инструкцию как создать свой торрент на компьютере.
Пошаговая инструкция на русском языке поможет установить торрент клиент на компьютер правильно без проблем.
Программа доступна более чем на 52 языках. Если вы установили и обнаружили что интерфейс uTorrent не на нужном языке, то изменить его можно в настройках программы. Возможно понадобиться докачивать дополнительно файл с переводами.
По умолчанию uTorrent настроен для стабильной работы на всех версия операционной системы Windows. Для увеличения скорости загрузки торрета нужна более тонкая настройка программы, а также настройка подключения к сети интернет.
Загрузками файлов из интернета можно управлять. Любой файл можно поставить на паузу, а потом в любой момент возобновить.
Как вы знаете торрент можно качать не полностью, а выбирать только нужные файлы. А вот если спустя время понадобились другие файлы с этого торрента, то просто следуйте этим простым шагам.
Если ваш провайдер запрещает использовать торренты и пытается блокировать торрент трафик, то для обхода запрета нужно просто включить шифрования трафика и провайдер не сможет отследить трафик.
Если что то пошло не так как вы планировали. Загрузка торрента стала в разы меньше или выдает какую то ошибку, то первым делом попробуйте сбросить настройки программы на дефолтные.
Одним из основных минусов программы является наличие рекламных модулей. Они отвлекают он основного функционала, а также лишний раз нагружают систему. Это все можно легко убрать. Разработчики предлагают купить платную версию программы, чтобы избавиться от рекламы, но есть и другой способ.
Очень полезная фича торрент клиента, которая позволяет настроить программу на выключения компьютера после завершения всех загрузок.
Я могу скачать торрент с этой программой?
Я смогу качать магнет ссылки ?
мне пожалуйста
Работает, спасибо!
Спасибо
можно искать торренты сразу в программе
Спасибо, теперь могу скачивать магнет ссылки без проблем
Отлично
Спасибо, теперь работают магнет ссылки
Спасибо
Спасибо
Все работает
Спасибо, Алексей.
Хорошая программа, все работает
Скачал и установил торрет все работает
получил последнюю рабочую версию, спасибо все работает
Спасибо
Отличная программа
Привет, как дела !
скачал, установил торрент, все работает спасибо что оправдали все ожидания, я доволен!
Hello. And Bye.
Люди хвалят
Люди рекомендуют
не работает
Что именно не работает?
скачал торрент на винду все работает!
спасибо интересное чтиво
посоветуйте хороший фоторедактор из этих. Хочу создать торрент файл и нужно картинку отредактировать
Спасибо за ваш труд!
Отличная статья , много чего умного и полезного для себя прочитала.
Годнота спасибо
спасибо что дали наконец то возможность смотреть фильмы бесплатно!
Мне нравится что здесь встроенный поиск, и можно смотреть любые фильмы не заходя на торрент трекеры
ДА,можно сразу найти нужный торрент
все работает, скачать установил торрент клиент и закачка началась!
спасибо интересное чтиво
Привед
Спасибо, Все работает
мне нравиться ваша программа хочю устоновить
недостаточно привилегий и не скачивается
скорее всего вы находитесь под гостевой учетной записью
спасибо
вполне себе годнота
Это вирусняк!!!
А отзывы — проплаченные..)))
Вася не мели ерунду, хоть бы сам проверил. Очень много спама из-за этого не успеваем все вовремя просматривать. Хотя твой коммент тоже считается спамом 🙂
Работает?
Спасибо, теперь хоть можно торренты качать
Использую торренты для закачки клипов и роликов. отлично все работает. Если конечно интернет есть
Отлично работает))) благодарю
таки да!