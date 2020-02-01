uTorrent скачать бесплатно на русском языке

Обзор uTorrent

Один из самых популярных в мире торрент-клиентов, выбор миллионов пользователей! Утилита позволяет загружать торрент-файлы с различных ресурсов, включает встроенный каталог медиаконтента, может открывать Magnet-ссылки и воспроизводить видеофайлы в момент их загрузки.

В программе предусмотрены возможности для установки приоритетов и управления скоростью скачивания каждого файла. Работать с торрентами можно не только на компьютере под управлением Windows XP, 7, 8 или Windows 10, но и на телефонах или планшетах Андроид. Скачать uTorrent можно практически на любом языке, включая русский.

Специализированный клиент, служит для обмена файлами по Bittorrent-протоколу. Программа позволяет работать с любыми по объему объектами, регулировать приоритеты и скорость скачивания, искать контент не выходя из интерфейса и даже просматривать видео в момент загрузки. Особого внимания заслуживает возможность дистанционного управления – после авторизации вы можете удаленно управлять утилитой с помощью Web-интерфейса или специального мобильного приложения.

Вы можете выбрать удобную версию программы – от полностью бесплатного классического клиента с полноценным набором инструментов для управления загрузками до многофункциональной версии приложения с интегрированными инструментами для конвертации файлов, защиты от вирусов и сохранения анонимности в Сети.

Интересные факты о программе торрент